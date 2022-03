Islandia przyjmuje uchodźców z Ukrainy

W ciągu ostatnich trzech dni na Islandię z Ukrainy przybyło łącznie 90 osób, które złożyły wniosek o azyl. Od dnia wybuchu wojny na terenie Ukrainy, w dniu 24 lutego, wniosek o azyl w Islandii złożyły 484 osoby posiadające ukraińskie obywatelstwo. Wśród nich jest 259 kobiet, 143 dzieci i 83 mężczyzn.

W ciągu ostatniego tygodnia o ochronę ubiegało się 161 osób związanych pochodzących z Ukrainy, czyli średnio 23 osoby dziennie. Przyjmując średnią siedmiodniową jako wartość prognostyczną, można przyjąć, że w ciągu najbliższych czterech tygodni o azyl w Islandii będzie starać się około 644 osób z Ukrainy. Informacje te podano w raporcie oddziału granicznego Komendanta Głównego Policji.

W czwartek wykorzystanie środków krótkoterminowych dla osób poszukujących azylu wyniosło w Islandii 85%, a środków długoterminowych 93%.

Trwają negocjacje z właścicielami hoteli

Zgodnie z informacjami podanymi przez Straż Graniczną, od początku inwazji na Ukrainę do minionego piątku, z kraju do sąsiednich krajów europejskich uciekło 3 764 028 osób. Najwięcej przybyło do Polski, czyli 2 262 874.

W sprawozdaniu stwierdza się, że Ministerstwo Spraw Społecznych pracuje obecnie nad zawarciem umów z właścicielami hoteli i hosteli, które mogą zapewnić odpowiednie krótkoterminowe środki osobom ubiegającym się o azyl. Łączna liczba osób pracujących w usługach związanych z Ukrainą ma wynosić 395.