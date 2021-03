„Jest to rozczarowujące, ale przypomina nam jak niewiele trzeba do tego aby wszystko zaczęło się od nowa” mówi Svandís Svavarsdóttir, o nowych infekcjach wykrytych w kraju w miniony weekend.

„Zobaczymy jak sobie z tym poradzimy, czy mamy do czynienia z małym problemem, czy jest to infekcja grupowa czy początek nowej fali” mówi minister dodając, że Islandczycy powinni zachować ostrożność.

„Obecnie bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy dobrze dbali o kontrolę zakażeń w sposób który znamy. Należy utrzymywać odległość, myć ręce i je dezynfekować i dbać o siebie na wzajem.”

Svandís ma nadzieję, że nie oznacza to początku nowej fali.

„Byłoby bardzo źle, gdyby to się stało. Zobaczymy co się będzie działo w ciągu najbliższych kilku dni. Jutro zobaczymy co przyniosą wyniki dzisiejszych badań i jak nic więcej z tego nie wyniknie, to będziemy musieli tylko czekać i mieć nadzieję. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ponieważ naprawdę chcemy, aby tak jak z poprawą pogody doszło do poprawy sytuacji z epidemią.”