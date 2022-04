Islandia przyjęła 791 uchodźców z Ukrainy

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na Islandię przybyło łącznie 791 ukraińskich uchodźców. W grupie tej znajdują się 434 kobiety, 202 dzieci i 155 mężczyzn. Od początku wybuchu wojny, czyli od 24 lutego, z Ukrainy uciekło prawie 4,9 mln osób.

Zgodnie z raportem Komendanta Krajowego Oddziału Granicznego Policji, w ciągu ostatnich siedmiu dni o ochronę ubiegało się 57 osób, czyli średnio osiem osób dziennie.

Jeśli liczba ta zostanie użyta by określić liczbę tych, którzy będą chcieli przybyć na Islandię, można założyć, że w ciągu najbliższych 4 tygodni o ochronę w kraju wystąpi około 228 osób. Jednak w ciągu ostatnich 24 godzin, aż 20 osób złożyło wniosek o azyl.

Gylfi Þór Þorsteinsson, kierownik operacyjny ds. przyjmowania uchodźców z Ukrainy, powiedział wczoraj w wywiadzie dla agencji prasowej, że oczekuje się, że po Wielkanocy liczba osób ubiegających się o azyl wzrośnie.

Dodał, że liczba przyjętych w kraju i tych ubiegających się o azyl dochodzi już do tysiąca, więc w nadchodzących tygodniach może osiągnąć nawet 2500. Wcześniej oczekiwano, że do kraju przybędzie od 1500 do 2000 uchodźców.

Większość uchodźców z Ukrainy, wyjechała do Polski

Spośród ponad 4,9 mln osób, które uciekły z Ukrainy od początku inwazji, większość wyjechała do Polski, czyli blisko 2,8 mln. Oczekuje się, że liczba osób uciekających przed wojną będzie nadal rosła, w wyniku czego większość krajów europejskich uruchomiła swoje plany reagowania.

Międzynarodowa Agencja ds. Uchodźców szacuje, że z Ukrainy ucieknie najprawdopodobniej około 5 mln ludzi. Wcześniejsze szacunki mówiły o czterech milionach. Ponadto szacuje się, że na Ukrainie przesiedlono około 7,1 miliona cywilów.

Od początku roku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Islandii ubiegały się 1223 osoby, z czego większość, zgodnie z oczekiwaniami, pochodziła z Ukrainy. Na kolejnych miejscach pojawiły się 254 osoby pochodzące z Wenezueli. W grupie ubiegających się o azyl znalazły się osoby z 33 krajów.