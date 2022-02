Hann hefur gefið út tólf plötur á þrettán árum svo það vantar ekki efni fyrir tónleikana 12. júní.Ferðalag hans frá því að spila á götuhornum til íþróttaleikvanga hófst með laginu Let Her Go sem náði toppsætinu í nítján löndum árið 2013.

Lagið hefur hlotið yfir þrjá milljarða spilana á YouTube. Hægt er að fylgjast með viðburðinum í gegnum póstlista Senu.