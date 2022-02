Opin samskipti mikilvæg í öllum nánum samböndum

Lagið taka samtalið er það fyrsta sem heyrist frá hljómsveitinni síðan hún gaf út sína fyrstu plötu 11. september á síðasta ári, plötuna tveir dagar, sem hefur vakið þó nokkra athygli að undanförnu. Platan hefur meðal annars fengið jákvæðar umfjallanir hjá DIY Magazine, The Line of Best Fit og víðar.

Með­limir hljómsveitarinnar Super­sport! eru þau Bjarni Dan­íel Þor­valds­son, Þóra Birgit Bern­ód­us­dótt­ir, Hugi Kjart­ans­son og Dagur Reyk­dal Hall­dórs­son.

„taka samtalið fjallar um mikilvægi þess að eiga opin samskipti í nánum samböndum, hvort sem þau eru rómantísk eða platónsk. Lagið var tekið upp og hljóðblandað af hljómsveitarmeðlimunum sjálfum á meðan þau voru í einangrun fyrr í mánuðinum og er allt tekið upp á hljóðnema á snjallsímum,“ segir í tilkynningu frá hljómsveitinni.

Hljómsveitin frumflutti lagið sitt í Vikunni hjá Gísla Marteini. Skjáskot af vef RÚV

Lagið var frumflutt í Vikunni hjá Gísla Marteini síðasta föstudag og má heyra það í spilaranum hér fyrir neðan og á öllum helstu streymisveitum.