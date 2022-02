Dette er de nye æresdoktorene ved UiB:

Forfatter, PhD Bergsveinn Birgisson, for sitt forfatterskap, hvor han har gjort kunnskap om den norrøne kulturarven tilgjengelig for et bredt publikum. Birgisson skriver i spennet mellom forskningsformidling og skjønnlitteratur, og har bidratt sterkt til å holde interessen for, og fortolkningen av den norrøne historien levende. Bergsveinn Birgisson er foreslått av universitetsledelsen.