1348 nowych zakażeń w kraju

Liczba zakażonych koronawirusem zwiększa się każdego dnia i jak wynika z najnowszych danych, wczorajsze testy wykryły 1383 zakażenia w kraju i 66 na granicy.

Wśród osób zdiagnozowanych wczoraj, 48 procent chorych w chwili badania znajdowało się na kwarantannie, a 52 było poza nią.

W szpitalu z powodu COVID-19 znajduje się obecnie 39 chorych i liczba ta zmniejszyła się od wczoraj o 7. Na oddziale intensywnej terapii jest 3 chorych, a wczoraj było 7 osób.

Izolacji poddanych jest 10 162 chorych, wczoraj było ich 9664. Na kwarantannie przebywają 12 006 osoby.

Liczba infekcji na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 2 tygodni wynosi 4239, natomiast wczoraj była na poziomie 4210.

Częstość występowania infekcji na granicy wynosi obecnie 452, w porównaniu do 483 wczoraj.

Rośnie liczba zakażonych dzieci

Minister zdrowia Willum Þór Þórsson poinformował, że od czasu wybuchu epidemii do dnia 2 stycznia, koronawirusem zostało zarażonych 6578 dzieci w wieku do 16 roku życia, w tym 3449 dzieci było w wieku od 5 do 11 lat. Dodał także, że w grupie tej zaszczepionych zostało 29 proc. dzieci. Informacje te zostały opublikowane w odpowiedzi na oficjalne zapytanie poseł Partii Niepodległości Dilji Mist Einarsdóttir.

Zaczyna brakować rękawiczek i masek ochronnych

Media donoszą o brakach maseczek ochronnych, rękawiczek i testów domowych. Problemy z zaopatrzeniem ma wiele krajów i Islandia nie jest wyjątkiem. Już w zeszłym tygodniu informowano o tym, że w niektórych sklepach testy domowe prawie się wyprzedały.

Braki w zaopatrzeniu są powodowane przez opóźnienia w transporcie. Większość produktów jest wytwarzana w Azji, skąd są one przesyłane do magazynów w Europie, a następnie są rozsyłane dalej. Uzupełnienie zapasów może jednak trwać od 60 do 90 dni.