Zbyt wielu kierowców jeździ bez pasów bezpieczeństwa

Od czasu gdy 25 sierpnia 1915 roku zarejestrowano na Islandii pierwszy śmiertelny wypadek, w ruchu drogowym na Islandii zginęły łącznie 1592 osoby. Jeszcze więcej ofiar wypadków jest poważnie rannych i w życiu codziennym musi radzić sobie z traumą, która towarzyszy im po wypadkach.

W tym roku Islandzki Urząd Transportu, położył duży nacisk na przypominanie kierowcom o najważniejszym urządzeniu zabezpieczającym, czyli pasach bezpieczeństwa.

„Nie podoba nam się jak kończymy na 17, miejscu w konkursie Eurowizji i jesteśmy gotowi na to aby włożyć wiele wysiłku by dostać się na szczyt. Wszyscy możemy zgodzić się z Islandczykami i innymi kierowcami podróżującymi po kraju, że musimy postarać się zdobyć pierwsze miejsce w tym konkursie. Wystarczy po prostu zapinać pasy bezpieczeństwa. To zajmuje dwie sekundy, a korzyści z tego są znacznie większe niż wygrana w konkursie Eurowizji, chociaż wcale nie zamierzam jej lekceważyć” komentował Einar Magnús Magnússon, z Islandzkiego Urzędu Transportu - Samgöngustofa.

Zgodnie z danymi, w tym roku od 17 lutego do 3 listopada (przez 258 dni) nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku samochodowego.

„To pokazuje nam, że możliwe jest osiągnięcie celu, aby nie było ofiar śmiertelnych ani bardzo poważnych wypadków drogowych. Chociaż nie chcę mówić o życiu człowieka w kontekście pieniędzy, mówi się, że wypadki drogowe na Islandii, w ciągu jednego roku kosztują społeczeństwo około pięćdziesięciu miliardów” – mówi Einar.

W latach 2001-2010 w ruchu drogowym ginęło co roku średnio 20 osób, w porównaniu ze średnią 12 osób rocznie w ostatnich dziesięcioleciach.

Vísir/Hlynur

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Wczoraj, w niedzielę obchodzony był Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, podczas którego prezydent Islandii przypomniał o tym jak ważne jest zapinanie pasów, co zajmuje tylko dwie sekundy.

„Zachęcam ludzi do zastanowienia się nad tym co robią, co zyskają, będąc w miejscu docelowym kilka minut wcześniej. Zauważyłem to na Álftanesvegur, gdzie ludzie zwykle pędzą, a maksymalna prędkość to 70 km/h, a na światłach będą 10-20 sekund wcześniej, a one i tak zawsze są czerwone. O czym Ci ludzie myślą?” komentował Guðni Th. Jóhannes­son, podczas spotkania mającego na celu upamiętnienie ofiar wypadków samochodowych.

Prezydent Islandii Guðni Th. Jóhannes­son vísir

Przewodniczący grupy ratowniczej Landsbjörg, Otti Rafn Sig­mars­son, powiedział, że wiele z wypadków do których dochodzi, można było uniknąć.

„Oczywiście dochodzi do niesamowicie dużej liczby wypadków z udziałem ludzi, którzy nie zapinają pasów bezpieczeństwa. Wypadki te stają się znacznie poważniejsze niż powinny. Gdy pasy nie są używane i dojdzie do wypadku, ludzie mogą zostać wyrzuceni z samochodu i mogą doznać znacznie poważniejszych obrażeń niż gdyby mieli zapięte pasy” mówił Otti Rafn.