Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar!

Sigrún Lilja er oftast kennd við íslenska hönnunarmerkið Gyðju Collection og þekkt fyrir að hafa hannað fjölda fylgihluta og ilmvatna sem slógu í gegn hérlendis sem erlendis. Sigrún á nú og rekur líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty, sem er orðin vinsæll viðkomustaður Íslendinga sem vilja bæta líkamlegt form og heilsu.

The House of Beauty er líkamsmeðferðarstofa sem má segja að sé ein sinnar tegundar hér á landi en hún býður upp á sérhæfð meðferðartæki og heildstæðar lausnir fyrir heilsu og líkamlegt útlit án skurðaðgerðar og án inngripa.



„Við bjóðum uppá mismunandi líkamsmeðferðir sem eiga það sameiginlegt að við teljum vera með þeim öflugustu í heiminum í dag á sínu sviði, en allar hafa þær sinn sérstæða fókus. Þetta eru sex mismunandi tegundir meðferða og þrátt fyrir að þær vinni gríðarlega vel einar og sér þá er árangurinn enn meiri þegar þær eru nýttar saman. Því er það vinsælasta hjá okkur svokallaðir „makeover“ pakkar þar sem meðferðirnar eru sérsamansettar á árangursríkan máta og heildstætt prógramm búið til sem stendur jafnan í nokkrar vikur með ákveðinmarkmið í huga til að ná hámarks árangri.

Líkamsmeðferðir sem eru með þeim öflugustu í heiminum í dag





Ein af okkar uppáhalds er klárlega meðferð sem kallast Velashape. En hún þéttir slappa húð og vinnur á staðbundinni lausri fitusöfnun. Hún hefur sem dæmi nýst vel á þessa svokölluðu „svuntu“ sem stundum getur myndast neðst á kviðinn eftir t.d þyngdartap eða barnsburð en þessi meðferð er mjög þekkt erlendis og nýta margar fyrirsætur og stórstjörnur þessa meðferð til að koma sér í sitt besta form fyrir viðburði eða myndatökur.



Fyrir staðbundna fitusöfnun bjóðum við m.a. uppá Totally laser lipo meðferð sem er ótrúlega öflug og vinnur hratt og án allra óþæginda á staðbundinni fitu sem fer ekki með hefðbundinni líkamsrækt eða hreyfingu. En meðferðin sem tekur aðeins 20 mínútur leysir fitu út úr fitufrumunum sem losast svo út með eðlilegum hætti í gegnum sogæðakerfi líkamanns.

LED húðmeðferðin okkar hefur sýnt góðan árangur til að vinna á slitum, örum og þéttingu húðar enn frekar á mjög einfaldan og sársaukalausan máta með LED húðmeðferðar ljósum.



Fyrir vöðvamótun og uppbyggingu vöðva bjóðum við uppá Fitform sem hefur reynst vel til að stinna og móta vöðva á öllum þessum helstu svæðum í einu og sömu meðferðinni með rafleiðni blöðkum ásamt því að auka grunnbrennslu líkamanns og vinna á bjúg. En nú höfum við bætt við annarri meðferð sem er jafnframt allra nýjasta meðferðin okkar og er fyrir vöðvauppbyggingu.

Ný meðferð sýnir árangur á hraða sem aldrei fyrr

Sigrún sem segir líkamsmeðferðarstofuna vera í stöðugri uppbyggingu og þróun í hröðum heimi tækninnar hefur nú bætt við glænýrri og byltingarkenndri meðferð í úrval meðferða hjá The house of Beauty. Meðferðin byggir upp vöðva og losar fitu á undarverðan hátt með rafsegulbylgjum.

Meðferðin sem ber nafnið Msculpta PRO má segja að sé eins og Rollsinn í að byggja upp, móta og styrkja vöðva á staðbundnum svæðum á undraverðum hraða sem við höfum ekki séð fyrr.

„Mscultpa PRO er gríðarlega öflug meðferð til að byggja upp vöðva og brenna fitu með nýrri og byltingarkenndri rafsegultækni eða svokallaðri HIFEM tækni“

„Mscultpa PRO meðferðin er með þeim öflugri sem við höfum komist í tæri við á þessu sviði, til að byggja upp og móta vöðva ásamt því að brenna fitu. Við byrjum alltaf að prufa nýjar meðferðir á starfsfólkinu til að sjá með berum augum hvaða árangri við má búast en ekki bara samkvæmt því sem framleiðandi auglýsir áður en við setjum meðferðir í sölu og árangurinn er í raun alveg magnaður. Við trúðum því eiginlega ekki hve hratt þessi meðferð mótar líkamann og byggir upp vöðvamassa sem ræktin hefur ekki náð nægilega vel til,“ segir Sigrún.

Undrameðferðin sem hjálpar mörgum gigtarsjúklingum

„Ein af okkar allra vinsælustu meðferðum er án efa Lipomassage Silkligth, en það er ein öflugasta sogæðameðferð sem þú kemst í. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkama, appelsínuhúð, bjúgsöfnun og staðbundna fitu þá er þetta meðferðin sem mjög margir kjósa til að halda niðri verkjum t.d. vegna gigtar eða stoðkerfisvandamála. Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð og sumir geta jafnvel minnkað lyf á móti sem er auðvitað alltaf markmiðið. Lipomassage meðferðin bætir blóðflæði og dregur úr bólgum og bjúg. Það skemmtilegasta í þessu öllu saman er að sjá þegar fólk nær bata í heilsunni. Eftir að hafa sjálf misst heilsuna og þurft að berjast fyrir að ná henni aftur þá fyrst gerir maður sér grein fyrir hversu verðmæt heilsan okkar er. Það er því eitt af þessu sem ég brenn fyrir í dag, að leggja mitt af mörkum við að aðstoða fólk við að byggja upp heilsu og þessi meðferð er þar gríðarlega öflugt tæki enda telja jákvæðar reynslusögur í dag örugglega hundruðum,“ segir Sigrún Lilja

Árangurssögur The House of Beauty hlaupa á hundruðum

„Við þrýstum aldrei á neinn til að birta myndirnar sínar og fara margir í gegn með glæstan árangur sem aðeins þeir og við vitum af. Það fylgir bara trúnaðinum og er algjörlega eðlilegt m.v. það sem við sérhæfum okkur í. En svo eru alltaf einstaka dásemdir sem eru til í að leyfa okkur að birta myndirnar og leyfa fólki að sjá hvað við erum að gera alla daga og okkur þykir mjög vænt um það,” segir hún.

„Í hvert skipti sem ný árangurssaga dettur inn fyllist maður gleði og þakklæti. Þakklæti fyrir að geta boðið fólki upp á eitthvað sem raunverulega hjálpar þeim og gleði að sjá ánægjuna sem skín úr andliti viðkomandi. Ein af árangurssögunum er t.d. þessi kona sem tók 10 vikna meðferðarpakka og náði gríðarlega flottum árangri.

Árangur á 10 vikum

Hún tapaði 70,5 cm í heildina og þar af 16,5 cm í mittinu, að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus en markmið okkar er þó aldrei ákveðinn þyngdarmissir, sjá meðfylgjandi fyrir og eftir myndir. Markmiðið okkar er sjáanlegur árangur og þess vegna bjóðum við öllum okkar viðskiptavinum uppá „fyrir og eftir“ myndir til að sjá árangurinn með berum augum. Við vinnum aldrei árangursmyndirnar á neinn hátt né setjum neina filtera,“ segir Sigrún Lilja.

Töluverður fjöldi af flottum árangurssögum og árangursmyndum hefur safnast hjá The House of Beauty en hluta af þeim er hægt að skoða t.d. á Instagram síðu The house of Beauty.

Totally Laser Lipo og fitform

Þessi kona kom til okkar í Totally Laser Lipo og fitform. Það eru 2 mán á milli mynda en hún byrjaði 8. apríl og kláraði 5. júní. Hún kom til okkar samtals í 16 skipti, tvisvar í viku í Totally Laser Lipo og fór í fitform beint á eftir.

6 vikur í Totally laser

Þessi elskulega kona kom til okkar sem módel fyrir jólin í 6 vikna pakka. Hún byrjaði 8. nóvember og kláraði 20. desember. Árangurinn er glæsilegur en hún kom til okkar í samtals 6 skipti í Totally Laser Lipo með áherslu á kvið, 6 skipti í Fitform, 6 skipti í LED, 12 skipti í Lipomassage og 12 skipti í Velashape með áherslu á hendur og kvið.







Nýársáskorunin NÝTT UPPHAF

„Það vinsælasta hjá okkur eru svokallaðir „makeover“ pakkar þar sem viðkomandi mætir í valdar meðferðir nokkrum sinnum í viku í nokkrar vikur með ákveðið markmið í huga. T.d. erum við með Full skin makeover, Grenningar og styrkingar makeover, Heilsueflingu og Tummy tuck svo eitthvað sé nefnt,“ segir Sigrún og bætir við: „Núna í þessu Covid ástandi og öllu sem því fylgir þráir fólk að vinna í að koma heilsunni og forminu í gott stand og því fórum við í loftið með svokallaða Nýársáskorun sem ber nafnið Nýtt upphaf og hægt er að skrá sig til leiks til 31. janúar n.Þar er hægt að velja um 5 mismunandi nýárs „makeover“ pakka sem eru á einstökum kjörum og í öllum pökkum er hægt að velja um lengd, 3, 6, 9 eða 12 vikur, allt eftir markmiðum viðkomandi.

Fyrir þá sem vita ekki hvaða meðferðir eða pakkar henta þá bjóðum við upp á fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi sem við bendum fólki á að sé besta skrefið til að byrja. Það er án allra skuldbindinga en þarna er hægt að fara yfir markmið viðkomandi og ráðleggja hvaða meðferðir henta til að ná því,“ segir Sigrún og heldur áfram. „Árangur er alltaf persónubundinn og er samstarfsverkefni meðferðaraðila og viðskiptavinar. Við gefum tækin og tólin, gefum góð ráð en svo er það á ábyrgð viðkomandi að fara eftir leiðbeiningum til að aðstoða við útkomu meðferðanna.“

Engin krafa um hreyfingu eða sérstakt mataræði

„Við gerum enga sérstaka kröfu um hreyfingu eða mataræði enda eru þeir sem koma til okkar eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir geta einfaldlega ekki hreyft sig og þurfa því aðstoð okkar til að byggja líkamann upp. En við gefum góð ráð hvað varðar t.d. vatnsdrykkju, gufu, góða næringu og ýmis önnur trikk til að bæta við heilsuna og hjálpa líkamanum til að hámarka árangur hvers og eins. Svo hvetjum við viðskiptavini til dáða í ferlinu og það hefur alltaf jákvæð áhrif líka,“ segir Sigrún.

Henta meðferðarprógrömm The Hosue of Beauty öllum?





„NEI er stutta svarið,“ segir Sigrún og bætir við „Þumalputtareglan er sú að ÞINN ÁRANGUR ER OKKAR MARKMIÐ og ef tilskilinn árangur næst ekki fljótlega eftir að prógramm er byrjað þá er mikilvægt að láta meðferðaraðila vita svo hægt sé að gera breytingar á prógrammi viðkomandi. Því við erum eins misjöfn og við erum mörg og líkaminn okkar bregst mismunandi við. Því er mikilvægt að grípa inn í og gera breytingar á meðferðarprógrammi ef þörf krefur og þannig höfum við verið að ná góðum árangri.

En sem dæmi þá henta meðferðirnar okkar ekki þeim sem eru að leita að leið til að missa ákveðin fjölda af kílóum. Fókusinn hjá okkur er ekki að viðskiptavinir missi ákveðin fjölda kílóa heldur aðstoðum við að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. Við fókusum á að hægt sé að sjá árangur með berum augum og á myndum frekar en að missa einhvern ákveðin fjölda af kílóum. En þó er það oft jákvæð aukaverkun að missa þyngd þegar verið er í meðferðarprógrammi hjá okkur, það er persónubundið.

Meðferðirnar henta heldur ekki þeim sem eru ekki tilbúnir til að leggja sitt af mörkum og axla ábyrgð á eigin árangri. Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar. Við getum ekki ábyrgst það sem hver og einn gerir heima hjá sér. Það er því mikilvægt að fara eftir leiðbeiningum frá okkur svo hármarksárangur náist,“ segir Sigrún Lilja að lokum.