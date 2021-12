Aktywowano telefoniczny system alarmowy

Agencja Ochrony Cywilnej i szef policji z Suðurnes aktywowali SMS-owy system powiadamiania i ostrzegania przed zagrożeniem ze strony wulkanu na półwyspie Reykjanes. System wysyła wiadomości tekstowe do osób znajdujących się na zagrożonym obszarze, na którym wstępują trzęsienia ziemi.

Z oświadczenia policji wynika, że ​​powodem uruchomienia systemu powiadamiania jest to, że w każdej chwili może dość do erupcji.

W chwili rozpoczęcia się erupcji wiadomości tekstowe zostaną zamienione w bezpośrednie ostrzeżenie dla osób z danego obszaru.

Jak się okazuje, wiadomości dotyczące stanu niepewności na Reykjanes, mogą także docierać do osób, które mieszkają np. w miejscowości Hella.

Tómas Gíslason, zastępca dyrektora zarządzającego linią alarmową, mówi, że wysyłanie wiadomości do osób, które znajdują się daleko od Fagradalsfjall, jest związane z technologią. Powodem może być to, że telefony ludzi, którzy się przemieszczają łączą się z różnymi nadajnikami i często są do nich podłączone pomino opuszczenia danego obszaru.

Tym razem, linia alarmowa, która zajmuje się wysyłaniem wiadomości tekstowych, zdecydowała się na wysyłanie ostrzeżeń do większej liczby odbiorców niż to było wcześniej.

Szef policji w Suðurnes ostrzega ludzi, aby nie wybierali się na spacery w obszarze wulkanu, ponieważ w każdej chwili może dojść do ponownej erupcji.