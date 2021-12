Icelandair będzie latać do Karoliny Północnej

Stan Karolina Północna jest koleją destynacją islandzkich linii lotniczych Icelandair, w USA. Nowe połączenie ruszy latem przyszłego roku. Zgodnie z planem samoloty będą latać do Raleigh-Durham w Karolinie Północnej, cztery razy w tygodniu. Icelandair będzie latał na tej trasie od 12 maja do 30 października.

Raleigh jest stolicą stanu Karolina Północna i leży na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Icelandair zamierza oferować częste loty do i z Islandii oraz dobre połączenia do miejsc docelowych w Europie, które są w ofercie linii. Obecnie z lotniska Raleigh nie ma wielu bezpośrednich połączeń do Europy.

Bogi Nils Bogason, dyrektor generalny Icelandair, mówi, że Raleigh jest ekscytującą destynacją, która zostaje dodana do sieci tras firmy. Karolina Północna ma wiele do zaoferowania, a połączenia z miastem mogą przynieść korzyści społeczności uniwersyteckiej i wymianie handlowej między Islandią a Stanami Zjednoczonymi.

W komunikacie Bogi Nils napisał, że dzięki temu „powstaną dobre połączenia dla mieszkańców Karoliny Północnej z Islandią i innymi miejscami docelowymi Icelandair w Europie. W ostatnich latach skupiliśmy się na dodawaniu do nowych destynacji tych miejsc za oceanem, które wcześniej miały niewielkie połączenie z Europą. W ten sposób firma może znacznie poprawić usługi transportowe z tych obszarów do Europy i wykorzystać możliwości, które tkwią w naszym potężnym systemie tras i krótkim czasie połączenia z lotniska Keflavík.”