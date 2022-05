Oficjalne spotkanie partii w Reykjaviku

Partia Postępu zaprosiła do rozmów przedstawicieli Partii Sojusz, Partii Piratów i Partii Odrodzenie, w sprawie utworzenia większości w nowej radzie miasta.

Podczas dzisiejszego spotkania odbyły się pierwsze formalne rozmowy między partiami od czasu ogłoszenia wyników wyborów samorządowych, które udostępniono tydzień temu.

W wyborach kluczową pozycję objęła Partia Postępu i pojawiły się spekulacje, czy partia rozpocznie rozmowy z Partią Sojusz, Partią Odrodzenie i Partią Piratów, czy też z Partią Niepodległości i innymi partiami potrzebnymi do stworzenia większości.

Przedstawiciele Partii Postępu spotkali się wczoraj wieczorem aby omówić dalsze działania zarówno w sprawie utworzenia rady miasta jak i powołania burmistrza.

Einar Þorsteinsson, lider Partii Postępu w mieście, zwołał konferencję prasową, w której wzięli udział przedstawiciele pozostałych trzech partii biorących udział w negocjacjach.

W czasie konferencji ogłoszono, że spotkanie przebiegło bardzo dobrze. Wśród przemawiających był burmistrz Dagur B. Eggertsson, który powiedział, że rozmowy odbywały się atmosferze wspólnego zaufania, były przeprowadzane rzeczowo i spokojnie.

„Jestem bardzo zadowolony i optymistycznie nastawiony i nie mogę się doczekać kolejnych spotkań z tymi wspaniałymi ludźmi, aby rozmawiać z nimi o naszym mieście” powiedział.

Duża chęć współpracy

Podczas posiedzenia podano dwa terminy do zatwierdzenia nowej rady miasta, a obecna kończy swój urząd 1 czerwca.

Dagur powiedział, że nie ma potrzeby wyznaczania długich ram czasowych i harmonogram prac zostanie stworzony dziś lub jutro.

Obecnie nie ma zwyczaju zwoływania specjalnej konferencji prasowej w celu zapowiedzi rozmów partii pracujących nad stworzeniem nowej rady i z tego powodu przedstawiciel agencji prasowej zapytał, dlaczego z tej okazji zwołano dziennikarzy?

„Pomyślałem, że to ważne, aby dać mediom możliwość zadawania pytań” – powiedział Einar. Dodał także, że zaobserwował to z jakim spokojem i harmonią prowadzone są rozmowy między partiami w różnych sprawach, co według niego jest ważnym elementem do stworzenia wspólnej rady. Podczas rozmów z członkami partii zaproszonych do stworzenia rady widać silną chęć współpracy, komentował Einar.

Nadal nie wiadomo kto będzie nowym burmistrzem

Przedstawiciel Partii Odrodzenie Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, powiedziała, że obecnie rozpoczyna się nowy okres wyborczy i wszyscy w partii są gotowi do zbliżających się zmian. „Zbliża się zmiana i to jest dla nas jasne” mówiła.

Niestety pomimo wielu pytań i prób uzyskania odpowiedzi na temat tego kto zasiądzie na fotelu burmistrza, nie podano żadnych wskazówek.