Rośnie przemoc wśród dzieci i młodych ludzi

Siły specjalne otrzymały w zeszłym roku prawie dwa razy więcej wezwań z powodu zdarzeń z udziałem broni, niż w 2019 roku. Manager z Policji Narodowej mówi, że wygląda na to, że młodsze pokolenia mają problem z rozróżnieniem między swoim cyfrowym „ja”, a „ja tradycyjnym”. Wydaje się, że brutalne filmy oglądane przez młodych ludzi i ich dystrybucja w sieci, odgrywają ważną rolę i są dużą częścią rosnącej przemocy i upokorzenia ofiary.

W zeszły weekend, kilka nastoletnich dziewcząt z dzielnicy Breiðholt, zorganizowało napaść na inną nastolatkę. Atak został nagrany i opublikowany w Internecie, gdzie bardzo szybko się rozprzestrzenił. Jest to jeden z wielu brutalnych filmów, które w ostatnich miesiącach krążą w sieci.

María Rún Bjarnadóttir, kierownik projektu przeciwko przemocy cyfrowej w policji krajowej, mówi, że technologia cyfrowa odegrała kluczową rolę w przemianie, jaka zaszła w relacjach młodych ludzi.

„Młodzi ludzie mniej rozróżniają swoje "cyfrowe ja" od "tradycyjnego", niż my, starsi” wyjaśnia María, która zwraca uwagę, że ich cyfrowe ja, jest również znacznie bardziej otwarte niż wśród starszego pokolenia.

Przemoc i mowa nienawiści są szeroko rozpowszechnione

María mówi, że kiedy młodzi ludzie nagrywają i udostępniają brutalne filmy, może to być częścią dalszej przemocy.

„Może to być również pewnego rodzaju próba zdobycia dużej publiczności, ponieważ widzimy, że badania pokazują, że przemoc i mowa nienawiści to rzeczy, które automatycznie uzyskują największą dystrybucję dzięki temu jak działają media społecznościowe.”

Zachowanie to może być również sposobem proszenia o pomoc.

„Możesz to udostępniać, ponieważ po prostu nie wiesz, jak powiedzieć:„Mam kłopoty, co powinienem zrobić ”, więc udostępniasz to, mając nadzieję, że ktoś to zauważy i zrozumie.”

Niezwykle ważne jest jak najszybsze zgłaszanie tego typu filmów, ponieważ policja, gdy tylko otrzyma wskazówkę, może interweniować, aby zablokować dalsze rozpowszechnianie takich treści.

Na stronie www.112.is/netoryggi można znaleźć specjalny dział dotyczący przemocy, w którym są porady i instrukcje. María mówi, że ważne jest wdrożenie kultury bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu.

Rodzice powinni się zaangażować

„Myślę, że wszyscy rodzice chcą dobrze sobie radzić pod tym względem i chcą, aby ich dzieci poruszały się po cyfrowym środowisku tak samo jak w ruchu drogowym, ale być może nie wdrożyliśmy takiej kultury bezpieczeństwa, która jest potrzebna” mówi María.

Teraz jest właściwy czas, aby to naprawić.

„Myślę, że ważne jest, aby rodzice mniej myśleli o tym, jak długo ich dzieci korzystają z urządzeń, a więcej o tym, co dzieci robią. Ważne jest aby rozmawiali z dziećmi na temat technologii, mediów społecznościowych, o grach w jakie grają, bo to jest ich rzeczywistość i tam wchodzą w interakcje z innymi, w zależności od okoliczności, i widzą rzeczy z którymi muszą sobie radzić.”

Noże i inna broń

W wywiadzie dla agencji prasowej Margrét Valdimarsdóttir, doktor kryminologii, powiedziała, że ​​siedem procent wszystkich dzieci w wieku 13-18 lat w stolicy nosi broń, ponieważ czuje, że musi się bronić.

Zwiększone uzbrojenie widać też w liczbie wezwań, jakie otrzymują siły specjalne.

Wezwania sił specjalnych do akcji, które są związane z użyciem broni, ogromnie wzrosły w ciągu pięciu lat. W 2019 roku łączna liczba wezwań sił specjalnych wyniosła 393, w porównaniu do 641 w 2022 roku. W 2019 roku było ponad 200 wezwań jakie siły specjalne otrzymały w związku z użyciem broni, w porównaniu do 390 w ubiegłym roku. Wzrost wynosi zatem 93 proc.

Patrząc na wezwania jakie wpłynęły w okresie pięciu lat, można zauważyć, że w sześćdziesięciu procentach przypadków broń jaką wykorzystywano to noże lub inna broń kłująca, podczas gdy w około jednej czwartej przypadków chodziło o broń palną. Dane pokazują, że ta niefortunna tendencja utrzyma się w tym roku.

„Doświadczeni funkcjonariusze policji są zaniepokojeni tym, w jaki sposób kultura przemocy rozwija się wśród młodych ludzi na Islandii” mówi María Rún.