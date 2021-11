Islandia w najwyższej kategorii ryzyka CDC i kolejny rekord zakażeń

CDC doradza tym, którzy muszą podróżować aby byli w pełni zaszczepieni. Przypomina się również, że nawet w pełni zaszczepieni są podatni na zakażenie COVID-19, dlatego wszystkim zaleca się nosić maskę, zachowując 2 metry odległości od innych.

Do dnia 16 listopada, przeciwko koronawirusowi zaszczepionych zostało 279 780 mieszkańców Islandii, w tym 89% osób w wieku 12 lat i starszych. 80 470 otrzymało również trzecią dawkę szczepienia.

W regionie stołecznym trwają przygotowania do nowej serii szczepień, w której podawane będą kolejne dawki. Pierwszeństwo do trzeciej dawki szczepionki mają osoby, które otrzymały swoją pierwszą szczepionkę wiosną tego roku, osoby w wieku 60 lat i starsze. Ponadto do punktu szczepień będą mogły się zgłaszać osoby w wieku 16 lat i starsze, którym drugą dawkę szczepionki podano sześć miesięcy temu lub dawniej. Osoby te mogą się zgłaszać na szczepienia w poniedziałki, wtorki i środy od 10:00 do 15:00.

Islandia została umieszczona na czerwonej liście agencji w sierpniu, ale od początku października znajdowała się w drugiej najwyższej kategorii ryzyka, aż do poniedziałku, kiedy agencja zaktualizowała swoją ocenę ryzyka.

Zmiana może mieć wpływ na branżę turystyczną w Islandii, ponieważ w tym roku kraj odwiedziło wielu Amerykanów.

28 października Islandia ponownie znalazła się na czerwonej liście Europejskiego Urzędu Nadzoru Epidemiologicznego.

Wczoraj w kraju zarejestrowano 206 nowych zakażeń koronawirusem. W grupie tej, w czasie otrzymania diagnozy, 111 osób znajdowało się poza kwarantanną. Jest to największa liczba przypadków zachorowań na COVID-19, jaką w ciągu jednego dnia zarejestrowano od początku pandemii na Islandii.

W szpitalu przebywa obecnie 22 chorych, a cztery są na oddziale intensywnej terapii. Kwarantannie poddano łącznie 2636 osoby, a w izolacji znajduje się 1773 osoby.

W związku z tym, 14-dniowa zachorowalność krajowa na 100 tys. mieszkańców wynosi 552,8, a zachorowalność 14-dniowa na granicy na 100 tys. mieszkańców wynosi 27,3.