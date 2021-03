Obecnie nie ma śladów możliwej erupcji

Podczas wieczornych wiadomości liderka grupy naukowców ds. ochrony przyrody w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, Kristín Jónsdóttir, poinformowała o najważniejszych elementach jakie wyczytano z danych otrzymanych z satelity.

„Było to dla nas trochę zaskoczeniem, że nie wystąpiło więcej zmian, tym bardziej, że po wczorajszych impulsach i aktywności mogliśmy się spodziewać czegoś innego” powiedziała Kristín.

Wydaje się, że to co się działo wczoraj odbywało się bardzo szybko. „Jak magma przesunęła się trochę na południowy-zachód i to bardzo szybko, ale może nie było to aż tak duże jak się spodziewano.”

Zdjęcia satelitarne pokazują, że tunel magmowy wciąż rośnie i że magma znajduje się pod Fagradalsfjall. Można się spodziewać wzrostu aktywności i trzęsień ziemi na tym terenie, a także w okolicy. „Ponieważ po tym otwarciu faktycznie nastąpią zmiany napięcia” - wyjaśnia Kristín.

Czy minęło ryzyko erupcji, czy nadal jest prawdopodobne, że erupcja się rozpocznie?

„Zgodnie z naszymi danymi, obecnie nie widzimy żadnych oznak, że magma zbliża się do powierzchni. To wszystko jest bardzo złożone i po prostu musimy być przygotowani na każdą ewentualność. To może być dłuższa perspektywa i może ​​minąć kilka dni i może to zakończyć się erupcją, ale po prostu nie wiemy” odpowiedziała Kristín.