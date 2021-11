Tískusýning Giorgio Armani var haldin samhliða opnun Expo 2020 sýningarinnar. Tískusýningin kallast One Night Only og hefur áður verið haldið í borgum eins og London, Róm, París og New York.

Giorgio Armani í lok One Night Only í Dubai á dögunum. Getty/Cedric Ribeir

Hér fyrir neðan má sjá Arnald á sýningunni, klæddan í hvít föt frá Armani.

Arnaldur er á skrá hjá Eskimo models en vinnur einnig með Storm models í Bretlandi og Boom models á Ítalíu.