COVID-19 w Akranes. Pięćdziesiąt nowych zakażeń i zamknięte szkoły

Zwiększona liczba zakażeń doprowadziła do tego, że dyrekcja szkoły Fjölbrautaskóla Vesturlands (FVA), podjęła wczoraj decyzję o zamknięciu szkoły i przejściu na naukę zdalną, do odwołania. Na stronie internetowej szkoły podano, że sytuacja w Akranes jest poważna. Dodatkowo spodziewany jest znaczny wzrost liczby osób, które będą korzystać z pomocy ośrodka zdrowia i szpitala. Wczoraj w izolacji było 25 osób, natomiast dziś liczba ta wzrosła do 75.

Zamknięte szkoły

Lokalna gazeta Skagafréttir informuje, że rada miasta Akranes ogłosiła, że w piątek, 5 listopada, zostaną odwołane wszystkie zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkole muzycznej, jak również odwołane będą zajęcia pozalekcyjne.

„Z powodu rosnącej liczby osób zakażonych oraz wysyłanych na kwarantannę, dziś w instytucjach należy spodziewać się minimalnej liczby pracowników, a rodzice jeśli to możliwe, są proszeni o odebranie dzieci w południe. Jeśli z powodu pracy, rodzice nie będą w stanie odebrać małych dzieci w porze obiadu, wówczas będą one mogły pozostać w placówkach” – mówi strona internetowa Skagafréttir.

Starsze dzieci w szkołach podstawowych zostały odesłane do swoich domów w południe. Dziś oraz w weekend odwołane zostały wszystkie treningi sportowe organizowane przez kluby w ramach ÍA. Zamknięta została również hala Jaðarsbökk.

Na czas nieokreślony zamknięto również punkty odbioru opakowań i recyklingu Fjöliðjuna i Búkolla.