UN Women á Íslandi efnir á morgun, 14. október, til málþings með yfirheitinu „Líkami okkar, þeirra vígvöllur“ þar sem Christina Lamb, fréttastjóri erlendra frétta hjá breska stórblaðinu The Sunday Times og margverðlaunaður rithöfundur, flytur erindi um samnefnda bók sína sem kom út fyrr á árinu: Our Bodies, Their Battlefield. Málþingið verður haldið í Veröld – húsi Vigdísar milli klukkan 16:30 og 18:00 og fer fram á ensku.

Á málþinginu ræðir Christina Lamb inntak bókar sinnar sem sögð er gríðarlega mikilvæg heimild um sértæk áhrif stríðs á konur, beitingu kynferðisofbeldis og nauðgana sem vopn í stríðsátökum og afleiðingar alls þessa á líf kvenna og samfélaga þeirra. Christina Lamb hefur starfað sem fréttaritari í meira en þrjá áratugi og hefur fyrst og fremst flutt fréttir af átakasvæðum fyrir The Sunday Times. Líkami okkar, þeirra vígvöllur er níunda bók Lamb en aðrar eru meðal annars The girl from Aleppo, Farewell Kabul auk þess sem hún er meðhöfundur að I am Malala.

Að loknu famsöguerindinu fara fram pallborðsumræður þar sem eftirfarandi sérfræðingar taka þátt:

Salvator Nkurunziza, framkvæmdastjóri svæðisskrifstofu UN Women í Mið-Afríkulýðveldinu

Erna Huld Ibrahimsdóttir, þýðandi, túlkur og kynjafræðingur.

Íris Björg Kristjánsdóttir, sérfræðingur í friði og öryggis- og mannúðarmálum hjá svæðisskrifstofu UN Women í Evrópu og Mið-Asíu

Skráning á viðburð hér.

Öll hjartanlega velkomin og aðgangur ókeypis.