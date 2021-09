Bojana Medic er 22 ára gömul og er nemi í FSU. Hún er fædd í Serbíu en hefur búið á Íslandi mest allt sitt líf. Hún býr í Keflavík og stefnir á nám í markaðsfræði.





Morgunmaturinn?

Hafragrautur og þrjú spæld egg.

Helsta freistingin?

Finn Crisp (Sour Cream) með hummus.

Hvað ertu að hlusta á?

SVEIF með Aron Can.

Hvað sástu síðast í bíó?

The Conjuring, The devil made me do it.

Hvaða bók er á náttborðinu?

Eins og er þá er enginn bók, en bókin sem var seinast á náttborðinu mínu var Billions to Bust and Back: How I made, lost and rebuilt a fortune, eftir Björgólf Thor Björgólfsson.

Hver er þín fyrirmynd?

Móðir mín, án efa.

Uppáhaldsmatur?

Wok on er orðið nýja uppáhalds.

Uppáhaldsdrykkur?

Pepsi Max og vatn.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Ed Sheeran.

Hvað hræðist þú mest?

Ormar fríka mig út. Gleymi því aldrei þegar ég og vinkona mín löbbuðum heim eftir skóla þegar við vorum yngri á rigningardögum og ef ég myndi sjá orm þá þyrfti ég að skipta um götur og labba jafnvel miklu lengri leiðina heim.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég tók þátt í söngvakeppni þegar ég var yngri, auglýsti það þvílíkt fyrir öllum hvað ég myndi vinna keppnina auðveldlega. Mætti á sviðið og gleymdi textanum fyrir framan allt fólkið, endaði með því að kennarinn minn þurfti að syngja með mér.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er hvað stoltust af þeirri manneskju sem ég er í dag.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég held án gríns að ég sé ekki með neinn leyndan hæfileika.

Hundar eða kettir?

Hundar.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Ætli það sé ekki að taka til, mér finnst fátt leiðinlegra.

En það skemmtilegasta?

Að vera með vinkonum mínum og vinum. Aldrei dauð stund þegar við erum saman og alltaf gaman hjá okkur.

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Hvað ég get verið stórfurðuleg, margir horfa kannski á mann og halda að maður sé voða merkilegur með sig enn ég er eins furðuleg og það gerist strax og þú kynnist mér. Held það sé hvað kemur fólki hvað mest óvart við mig.

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Vá þau eru svo mörg. Enn mesta pepp lag til að koma mér í gang er ‘’All I do is win’’ með DJ Khaled og það syng ég i bæði sturtunni og í bílnum.

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Fleiri tækifærum á samfélagsmiðlum.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Vonandi í áframhaldandi námi í markaðsfræðinni erlendis.

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

Á Instagram og bojanaaa98 á Snapchat.