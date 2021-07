Lagið ber titilinn The light of love en lögin hin tvö af plötunni sem gefin hafa verið út eru Big star og Middle of nowhere.

Grúsk er hugarfóstur laga- og textahöfundarins Einars Oddssonar og vinnur hann í samstarfi við Pétur Hjaltested upptökustjóra og ýmsa tónlistarmenn. Tónlistin er sem fyrr fyrst og fremst undir áhrifum gullaldarára áttunda áratugarins.