Þorgerður er nú orðin full bólusett og vonast til þess að geta skellt sér í utanlandsferð fljótlega.

„Ég er lífsglöð ung kona sem tek sjálfa mig ekki of hátíðlega. Ég er nemandi í uppeldis- og menntunarfræði og vinn í íbúðarkjarna fyrir fatlaða. Mig langar að nýta sumarið í vinna í að sjálfri mér og prófa eitthvað utan þægindarammans. Hver veit nema að maður skelli sér í utanlandsferð fyrst maður er orðin full bólusettur.“

Hvernig upplifun var það að vera einhleyp á tímum heimsfaraldurs?

Það hefur ekki verið mikið frábrugðið því sem það er. Fyrir mér hefur það kannski ekki verið jafn erfitt og fyrir marga þar sem svo margir kynnast á djamminu. Mér fannst erfitt að geta ekki mætt neitt í skólann og upplifað háskólalífið. Sem betur fer er allt að verða betra í samfélaginu og vonandi eru fleiri tækifæri til mannamóta.

Hér fyrir neðan svarar Þorgerður Þóranna spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Nafn? Þorgerður Þóranna Ævarsdóttir.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Fólk hefur reynt að fá að kalla mig Toggu en er ekki mjög hrifin af því.

Aldur í árum? 25 ára.

Aldur í anda? Held að ég sé ennþá föst á gelgjunni.

Menntun? Er að byrja á öðru ári í uppeldis- og menntunarfræði í Háskóla Íslands.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? Glæstar vonir.

Guilty pleasure kvikmynd? The Wedding Singer.

Varstu skotin í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Ég var með þráhyggju fyrir Davíð Oddssyni en var samt ekki beint skotin í honum. Annars fannst mér alltaf leikarinn í Peter Pan myndinni sætur.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei, hef ekki orðið vitni af því.

Syngur þú í sturtu? Nei.

Uppáhaldsappið þitt? Klárlega Tiktok.

Ertu á einhverjum stefnumótaforritum? Já, Tinder. Hef verið að skiptast á að eyða því og opna það aftur síðastliðin ár.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Hress, klaufi, þrautseig.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Fullkomin, æði, best.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Húmor, metnaður og einlægni.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér aldeilis ekki heillandi? Hroki og að koma almennt illa fram við aðra.

Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr? Dreymir um að vera köttur.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Jesú Kristur, Helgi Björns og Kári Stef.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Get troðið hnefanum uppi mig.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Mér finnst ágætt að vera með vinkonum og fjölskyldunni en lang best að vera ein heima að horfa á mynd, skoða tiktok og borða nammi. Elska að fara í Góða hirðirinn, borða góðan mat, ferðast, self-care og vera með kisunni minni.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Vaska upp.

Ertu A eða B týpa? B-týpa sem langar að vera A-týpa.

Hvernig viltu eggin þín? Linsoðin.

Hvernig viltu kaffið þitt? Er ennþá algjör krakki sem drekkur mjólkurkaffi.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Hef ekki verið mikið í skemmtanalífinu undanfarið en ætli ég fari ekki á svona týpíska staði eins og Petersen svítuna og fleiri.

Draumastefnumótið er óvænt ferð út á land eða þyrluflug yfir gosið.

Ertu með einhvern bucket-lista? Já, ég er alltaf að gera lista um allt.

Draumastefnumótið? Einhver spontanious ferð út á land eða eitthvað álíka, má líka bjóða mér í þyrluflug yfir gosið þar sem ég hef ekki enn farið.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Geri aldrei neitt vitlaust.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Hef verið að vinna mig í gegnum Real Housewifes of New York.

Hvaða bók lastu síðast? How To Be Alone eftir Lane Moore, mæli með.

Hvað er Ást? Kveljast og þjást.

Fyrir þá sem vilja fylgjast með Þorgerði Þórönnu er hægt að nálgast Instagram prófílinn hennar hér.