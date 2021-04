Raven gefur út plötuna 229

Lögin heita Hjartað tók kipp, Not the Same, Half of me, Toxic og Maybe.

Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir er ungur lagahöfundur og tónlistarkona sem hefur áður verið í hljómsveitinni White Signal og fer núna fyrir bandinu Náttsól ásamt því að gefa út sitt sólóefni undir nafninu RAVEN.

Hrafnhildur hefur áður gert það gott með lögunum Half of me, Toxic og Hjartað tók kipp sem naut mikilla vinsælda á öldum ljósvakans.