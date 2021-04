Breska goðsögnin Anthony Hopkins vann verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir túlkun sína á föður sem glímir við Alzheimer-sjúkdóminn í kvikmyndinni The Father.

Daniel Kaluuya var valinn besti leikari í aukahlutverki fyrir leik sinn í Judas and the Black Messiah. Youn Yuh-Jung vann verðlaunin í kvennaflokki fyrir leik sinn í Minari.

Engin verðlaun til Íslands í ár

Íslendingar vonuðust eftir verðlaunum í þremur flokkum en varð ekki að ósk sinni. Stutta teiknimyndin Já-fólk eftir Gísla Darra Halldórsson, Húsavíkurlagið og leikmyndahönnun Tenet, sem Eggert Ketilsson kom að, voru tilnefnd til verðlauna en hlutu þau ekki.

Gísli Darri á rauða dreglinum í kvöld.

Stúlkur í fimmta bekk Borgarhólsskóla áttu sviðið í upphafi útsendingarinnar þegar Húsavíkurlagið var spilað. Myndbandið var skotið á dögunum á Húsavík og þar eru stúlkurnar með sænsku söngkonunni Molly Sanden við höfnina á Húsavík.

Einhverjir vonuðust eftir Óskarsverðlaunum til Íslands annað árið í röð eftir að Hildur Guðnadóttir skráði sig á spjöld sögunnar í fyrra. Biðin eftir næstu Óskarsverðlaunum Íslands verður eitthvað lengri.

Að neðan má sjá lista yfir sigurvegara í stærstu flokkunum.

Besta mynd

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland – SIGURVEGARI

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Besta leikkona í aðalhlutverki

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland – SIGURVEGARI

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Besti leikari í aðalhlutverki

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father – SIGURVEGARI

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Besta leikkona í aukahlutverki

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-Jung, Minari – SIGURVEGARI

Besti leikari í aukahlutverki

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah – SIGURVEGARI

Leslie Odom, Jr, One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Besta frumsamda handrit

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman – SIGURVEGARI

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Besta handrit byggt á áður útgefnu efni

Borat Subsequent Moviefilm

The Father – SIGURVEGARI

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Besta erlenda myndin

Another Round – SIGURVEGARI

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Besta förðun og hár

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom – SIGURVEGARI

Mank

Pinocchio

Besta búningahönnun

Emma

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom – SIGURVEGARI

Mulan

Pinocchio

Manngæsku verðlaun kennd við Jean Hersholt

MPTF (Motion Picture & Television Fund)

Besti leikstjóri

Thomas Vinterberg, Another Round

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland – SIGURVEGARI

Besta hljóð

Greyhound

Mank

News of the World

Sound of Metal – SIGURVEGARI

Soul

Besta stuttmynd

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers – SIGURVEGARI

White Eye

Besta stutta teiknimynd

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You – SIGURVEGARI

Opera

Já-fólkið

Besta stuttteiknimyndin

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul – SIGURVEGARI

Wolfwalkers

Besta stutta heimildamyndin

Colette – SIGURVEGARI

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Besta heimildamynd

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher – SIGURVEGARI

Time

Bestu tæknibrellur

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet – SIGURVEGARI

Besta framleiðsla

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank – SIGURVEGARI

News of the World

Tenet

Besta kvikmyndatakan

Judas and the Black Messiah

Mank – SIGURVEGARI

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Besta klippingin

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal – SIGURVEGARI

The Trial of the Chicago 7

Manngæskuverðlaun kennd við Jean Hersholt

Tyler Perry

Besta tónlist í kvikmynd

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul – SIGURVEGARI

Besta lag í kvikmynd

Husavik, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Fight For You, Judas and the Black Messiah – SIGURVEGARI

Io Sì (Seen), The Life Ahead

Speak Now, One Night in Miami

Hear My Voice, The Trial of the Chicago 7

Fylgst var með gangi mála í Óskarsvaktinni á Vísi í nótt.