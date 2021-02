Bryndís Ásmunds gaf Janis Joplin ekkert eftir með mögnuðum flutningi

Nýjasti þáttur Í kvöld er gigg byrjaði svo sannarlega með miklum krafti þegar söngkonan og gleðisprengjan Bryndís Ásmunds flutti lagið Another Piece of My Heart með Janis Joplin.

Ásamt henni voru gestir þáttarins að þessu sinni stórsöngvarinn Geir Ólafsson og skemmtikrafturinn Sóli Hólm. Mikil stemning var í salnum þetta kvöld og léku gestirnir á alls oddi. Bryndís Ásmunds er þekkt fyrir afar kraftmikla og sjarmerandi rödd og hefur hún stundum verið kölluð Tina Turner Íslands. Bryndís sýndi svo sannarlega fjölhæfni sína þetta kvöld þegar hún byrjaði þáttinn með pompi og prakt og söng lag Janis Joplin, Another Piece of My Heart, af mikilli innlifun. Lagið er ekki talið auðveldasta lagið að syngja og alls ekki á færi allra en hér fyrir neðan má sjá hvernig Bryndís rúllar laginu upp af sinni einskæru snilld. Fyrir áhugasama er hægt að nálgast alla fyrri þætti Í kvöld er gigg á Stöð 2+.