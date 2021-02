Epidemiolog pracuje nad rozluźnieniem obostrzeń

Podczas dzisiejszej konferencji, główny epidemiolog Þórólfur Guðnason, przyznał, że spodziewa się, iż jeszcze w tym tygodniu przedstawi Ministrowi Zdrowia propozycje złagodzenia ograniczeń dotyczących liczby osób mogących się spotykać.

Obecnie Þórólfur zajmuje się analizowaniem propozycji i dlatego nie był gotowy do omówienia ich treści na dzisiejszym spotkaniu informacyjnym. Podkreślił również potrzebę skupienia się na łagodzeniu ograniczeń.

Þórólfur powiedział, że liczba infekcji w ostatnich dniach pokazała, że udało się powstrzymać epidemię koronawirusa.

W ciągu ostatniego tygodnia wirusa zdiagnozowano tylko u dziesięciu osób i wszyscy byli wcześniej poddani kwarantannie. Ostatni aktywny przypadek był w piątek, w weekend nie było żadnego.

„To pokazuje, że udało nam się dobrze przetrwać trzecią falę, chociaż nadal nie można twierdzić, że wirus został zwalczony w kraju. Myślę, że dobrze jest o tym pamiętać. Obecnie rozważam propozycje jakie trafią do ministra w sprawie dalszych rozluźnień wewnętrznych, ale teraz nie jestem gotowy aby dyskutować, z czym będą się one wiązały. Wszystko zostanie ogłoszone, kiedy nadejdzie czas. Jasne jest, że musimy zachować ostrożność we wszystkich rozluźnieniach, po to aby zapobiec nawrotom. Doświadczenie nam to pokazało” powiedział Þórólfur.

Þórólfur podkreślił również i zwrócił się specjalnie do pracodawców o dopilnowanie, aby osoby przybywające do Islandii nie przychodziły do pracy przed zakończeniem pięciodniowej kwarantanny i przed otrzymaniem wyników z drugiego testu.

Wczoraj poinformowano, że dziewięciu członków załogi przebywało na kwarantannie na pokładzie statku Fjölni GK, który stoi przy molo w Grindavíku, po tym, jak u jednego z członków załogi zdiagnozowano Covid-19.

Osoba ta niedawno przybyła do Islandii z zagranicy i wyniki pierwszego testu na granicy były negatywne. Wtedy mężczyzna pojawił się w pracy i przywitał z trzema innymi członkami załogi, po czym okazało się, że po drugiej kontroli otrzymał pozytywy wynik.

Nadal oczekiwane są wyniki testu na przeciwciała pracownika, informowało radio Bylgjan, wyniki te pokażą czy jest to stara infekcja, czy nowa.

Na dzisiejszym spotkaniu informacyjnym Þórólfur powiedział, że kwarantanna może mieć kluczowe znaczenie do czasu uzyskania ostatecznego wyniku kontroli granicznej.

„Widzieliśmy, jak zaczęła się trzecia fala. Zaczęło się od osób, które zostały zdiagnozowane na granicy, ale prawdopodobnie nie przestrzegały przepisów dotyczących kwarantanny. Ponowny wybuch epidemii nie zajmuje wiele czasu, zwłaszcza teraz musimy o tym pamiętać, że mamy do czynienia z brytyjskim wariantem wirusa, który jest bardziej zaraźliwy niż inne warianty” powiedział Þórólfur.