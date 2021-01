Einhleypan: Tinder birtingarmynd siðrofs og allsherjar hnignunar samfélagsins

Ari starfar á Félagsvísindastofnun og er aðjúnkt við Háskóla Íslands. Framundan hjá honum er kennsluferð vestur á firði næstu vikurnar.

Draumastefnumótið segir Ari fyrst og fremst fela í sér að vera með réttu manneskjunni. Restin komi svo að sjálfu sér.

„Ég er svo á leiðinni í lognið á Ísafirði til að kenna þriggja vikna kúrs við Háskólasetur Vestfjarða og betrumbæta vísindagrein sem ég átti að senda frá mér fyrir alltof löngu síðan. Sem sagt stuð og stemning framundan. Janúar + Covid er klárlega ekki líflegasti kokteillinn.“

Stefnumótalífið í heimsfaraldri er eina stefnumótalífið sem Ari segist þekkja þar sem hann var nýskilinn þegar Covid-faraldurinn skall á í byrjun síðasta árs.

Ég hélt að núverandi aðstæður væru bara nýja normið. Annars held ég að það sé bara allskonar. Þetta er svo sem ekki búið að vera neinn félagslegur almyrkvi, að minnsta kosti svo lengi sem maður passar sig á að njóta birtunnar þegar hennar nýtur við. Svo hefur þetta ástand reynst ágætis afsökun fyrir því að ganga ekki strax út.

Hér fyrir neðan svarar Ari Klængur spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Heiðarleiki, glaðværð og seigla eru eitt af þeim persónueiginleikum sem heilla Ara.

Nafn? Ari Klængur Jónsson.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Þau hafa verið mismunandi eftir aldursskeiðum, t.d. Klængurinn, Sílið, Da klonk, nú nýlega Doktorinn.

Aldur í árum? 40 ára.

Aldur í anda ? 28 ára.

Menntun? Doktorspróf í félags- og lýðfræði frá Stokkhólmsháskóla.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita ? Líf, ertu að grínast? (höf. titils Prins Póló)

Guilty pleasure kvikmynd?Allar myndir með Hugh Grant í aðalhlutverki.

Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Já, um skamma hríð var ég skotinn í stelpunni sem söng í auglýsingunni fyrir Mjólkursamsöluna. Svo Natalie Portman, oftar en einu sinni.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei. Eða ég vona ekki.

Syngur þú í sturtu? Nei, ég er svo falskur að ég get ekki einu sinni hlustað á sjálfan mig syngja.

Uppáhaldsappið þitt? Spotify (lífsnauðsynlegt) og Maps. Að minnsta kosti þegar ég er erlendis.

Ari Klængur er með doktorspróf í félags- og lýðfræði frá Stokkhólmsháskóla og starfar nú sem verkefnastjóri á Félagasvísindastofnun.

Ertu á einhverjum stefnumótaforritum ? Það hefur komið fyrir oftar en einu sinni en ég gefst jafnóðum upp. Ég flakka á milli þess að finnast Tinder vera hið besta mál og hið fínasta tæki fyrir einhleypa yfir í það að líta á þetta app sem einhvers konar birtingarmynd siðrofs og allsherjar hnignunar samfélagsins.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Frjálslyndur, yfirvegaður, hreinskilinn.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Samkvæmt hávísindalegri skoðunarkönnun er það „fun lovin‘ doctor“ – Fékk líka orðin skemmtilegur, listrænn og traustur.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Heiðarleiki, glaðværð og seigla.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér aldeilis ekki heillandi? Óheiðarleiki, óþarfa væl og neikvæðni.

Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr? Api sennilega, veit ekki af hverju.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Fólk sem ég þyrfti að spyrja spjörunum úr: Jesús, Amelia Earhart og Jaroslav Hasek (til að fá á hreint hvernig í andsk.. Ævintýri góða dátans Svejks á að enda).

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum ? Ég get lesið í tarot fyrir þig – efast um að það rætist samt.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Erfiðasta spurningin held ég. Það kemur svo margt til greina. En ég held að flest geti verið skemmtilegt ef félagsskapurinn er réttur (og vice a versa).

Flest skemmtilegt í réttum félagsskap.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Standa í biðröð eða rifrildi.

Ertu A eða B týpa? B með stórum staf.

Hvernig viltu eggin þín? Linsoðin.

Hvernig viltu kaffið þitt? Heitt og sterkt með smá mjólk.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Kaldhæðni á tímum Covid?? Fann mig oftast á Kalda þegar við vorum síðast frjáls.

Ertu með einhvern bucket lista? Nei, eiginlega ekki. Er með fáránlega langan to-do lista samt. Efst á bucket listanum yrði sennilega að klára hann.

Draumastefnumótið? Held að draumastefnumótið feli fyrst og fremst í sér að vera með réttu manneskjunni. Restin kemur svo að sjálfu sér, umvafin einhverri ævintýrabirtu og spontant hlutum bara.

Hér er Ari að öllum líkindum að horfa á My Little Pony með dóttur sinni.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Allir. Get ómögulega munað texta – Jafnvel þá sem ég hef samið sjálfur.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? My Little Pony (með yngri dóttur minni – er ekki enn genginn í My Little Pony Association of Bronies and Pegasisters).

Hvaða bók lastu síðast? Blóðrauður sjór eftir Lilju Sigurðardóttur; 107 Reykjavík bíður svo eftir mér á náttborðinu.

Hvað er Ást? Efnaskipti, orka – straumur. Það sem verður til þess að þú setur sjálfan þig í annað sætið en viðkomandi í fyrsta.

Með stelpunum sínum í sveitinni.

