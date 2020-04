Nie ma nowych zakażeń COVID-19

Po raz pierwszy od wybuchu epidemii, w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju nie zarejestrowano nowego zakażenia Covid-19. Zgodnie z danymi w kraju zarażonych było łącznie 1789 osób. Wczoraj pobrano 193 próbki.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej główny epidemiolog Þórólf­ur Guðna­son, powiedział, że konieczne będzie ponowne przyjrzenie się wynikom badań.

Według nowo zaktualizowanych danych z Dyrekcji Zdrowia i Agencji Ochrony Ludności w szpitalu znajduje się obecnie 14 osób, z czego 5 jest na oddziale intensywnej terapii. Wyzdrowiało 1542 pacjentów. W izolacji nadal przebywa 237 osób. Łącznie pobrano w kraju 45 286 próbek.

Lekarz krajowy Alma D. Möller i główny epidemiolog Þórólfur Guðnason wzywali mieszkańców Islandii do wzięcia udziału w nowym badaniu, które rozpoczęło się dzisiaj i dotyczy samopoczucia psychicznego społeczeństwa w czasach Covid-19.

Alma zwróciła uwagę na badanie, które jest przeprowadzane przez Uniwersytet Islandzki, Dyrekcję Zdrowia i biuro Głównego Epidemiologa. Do udziału w badaniu zapraszani są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Islandii i wystarczy wejść na stronę lidadicovid.is.

„Celem tego badania jest oczywiście uzyskanie jak największej wiedzy na temat wpływu epidemii na zdrowie i dobre samopoczucie, między innymi, aby móc odpowiednio reagować na takie zdarzenia społeczne zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości. Chodzi o to, aby przyjrzeć się, jak epidemia wpłynęła m.in. na codzienne życie, stres, problemy psychiczne, ale także na to, co przyczyniło się do lepszego samopoczucia ”- powiedziała Alma o badaniu podczas dzisiejszej konferencji informacyjnej.

Dodała także, że epidemiolog uważa iż przeprowadzenie takiego dochodzenia jest bardzo ważne dla narodu.

„Chcemy zachęcić wszystkich do uczestnictwa. Więcej informacji na temat tego badania można znaleźć na naszej stronie internetowej landlaeknir.is, oraz na stronie lidanicovid.is” - powiedziała Alma.