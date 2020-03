Szpital Landspítalin otrzyma leki na malarię

Firma farmaceutyczna Alvogen zamierza przekazać szpitalowi Landspitalin, 50 000 dawek leku przeciwmalarycznego zawierającego hydroksychlorochinę. Lek był podawany pacjentom z COVID-19 na całym świecie, w tym przebywającym na oddziale chorób zakaźnych w Landspitalin.

Oczekuje się, że lek pojawi się w kraju w najbliższych dniach. Jak informuje ruv.is, lek został wyprodukowany w Indiach.

Róbert Wessmann, CEO firmy Alvogen, powiedział wczoraj w rozmowie w radiu Bylgjan, że wypróbowanie nowego leku może być czasochłonne.

„Opracowanie nowych leków i ich wprowadzenie na rynek może zająć około dziesięciu lat, dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić i wykorzystać leki antywirusowe, które są już dostępne na rynku i działają”.

Dodał także, że obecnie WHO prowadzi badania nad tym lekiem w 45 krajach. Do tej pory był on używany w wielu krajach, w tym w Chinach.

Lek, o którym mowa jest produkowany w Indiach, ale rząd tego kraju wprowadził zakaz eksportu hydroksychlorochiny i zamierza wykorzystywać własną produkcję na rynku krajowym.

„Spodziewam się tego, że niebawem dostęp do hydroksychlorochiny będzie bardzo utrudniony, a wkrótce może ona stać się niedostępna, dlatego ważne jest zabezpieczenie tych 50 000 dawek na Islandii” dodał Róbert Wessmann.

Dawka ta powinna być wystarczająca dla 25 000 pacjentów. Oczekuje, że lek dotrze do kraju w ciągu najbliższych pięciu dni. Zakupiony był przez partnera firmy Alvogen w Indiach, który miał go na stanie.

„Przywiezienie leku na Islandię zostało utrudnione z powodu zmian jakie wprowadzono w Indiach. W dniu, w którym otrzymaliśmy potwierdzenie o zakupie leku, w Indiach wprowadzono godzinę policyjną, więc około tygodnia zajęło nam przetransportowanie leków do firmy, która je nam dostarczy”.

Wstępne dane i badania wskazują, że lek przeciw malarii, radzi sobie także w walce z chorobą COVID-19, która jest wywoływana przez koronawirus.

Bryndís Sigurðardóttir, lekarz chorób zakaźnych w Landspitali, powiedziała w zeszłą środę, że nadal prowadzone są badania nad potwierdzeniem skuteczności leku w walce z Covid-19, ale jak stwierdzono wcześniej, jest on już w użyciu na oddziale chorób zakaźnych Landspítali.

„Monitorowaliśmy informacje pochodzące z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, a opinie na temat tego jak działa ten lek, są bardzo różne” dodała, mówiąc, że wyniki badań nad pacjentami, którym podaje się lek wskazują, że pozbywają się oni wirusa wcześniej niż inni.