Zima w Hveragerði będzie bez basenu

Z powodu planowanego remontu, od 1-go października zamknięty zostanie basen Laugaskarð w Hveragerði i zostanie on ponownie otwarty dopiero w kwietniu przyszłego roku.

W czasie prac remontowych odnowiona zostanie szatnia, i jak mówi burmistrz, mieszkańcy miasta będą musieli w zimie znaleźć sobie inny basen do pływania.

W rozmowie z Vísir, burmistrz Aldís Hafsteinsdóttir mówiła, że planowane jest całkowite przebudowanie szatni na basenie.

„Zrobiliśmy remont na górnym piętrze i teraz przyszedł czas na przebieralnie. To oczywiście pięćdziesięcioletni dom, którego renowacja jest bardzo spóźniona” mówiła Aldís, dodając, że zakończenie prac budowlanych jest przewidziane na 1-go kwietnia przyszłego roku.

Aldís twierdzi, że użytkownicy basenu wiedzą, że konieczne jest rozpoczęcie przebudowy.

„Nie mamy innego wyjścia. Przebudowa szatni na basenie wiąże się z tym, że musimy go zamknąć. Niestety. Myślę jednak, że wszyscy nie mogą się doczekać ulepszeń.”

Burmistrz powiedziała, że w czasie kiedy basen będzie zamknięty mieszkańcy będą musieli znaleźć sobie inne, alternatywne miejsce lub po prostu przeczekać „suszę”.

„Basen był już zamknięty na kilka tygodni z powodu COVID-19, więc mieszkańcy mogli się do tego przyzwyczaić. To oczywiście nie jest dobra wiadomość. Chciałbym móc powiedzieć, że ludzie będą mogli pływać w basenie, który jest przy ośrodku zdrowia, ale oczywiście jest on zamknięty z powodu COVID-19. W mieście jest jeszcze jeden basen, w Hotelu Örk, ale nie jest on otwarty dla publiczności. W takim przypadku Ci, którzy będą chcieli korzystać z basenów będą musieli pojechać do Selfoss lub Þorlákshöfn i czekać na zakończenie remontów” dodała Aldís.

Basen Laugaskarð w Hveragerði został otwarty w 1938 roku, a budynek został zbudowany w 1963 roku według rysunku architekta Gísli Halldórssona.