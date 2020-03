Náttúrufegurð á Hótel Stundarfriði: Tilboð fyrir tvo

Hótel Stundarfriður í Helgafellssveit býður tilboð í mars og apríl, gistingu fyrir tvo í kyrrð og ró.

„Hingað er gott að koma og hafa það rólegt, fjarri fjöldanum,“ segir Egill Benediktsson, eigandi Hótels Stundafriðar á Snæfellsnesi.

„Eins og nafnið gefur til kynna erum við lítið og notalegt sveitahótel. Hér eru góðar gönguleiðir um nágrennið og hægt að njóta náttúrunnar og stutt er í aðra þjónustu, til Stykkishólms og til Grundarfjarðar. Við erum með sjö herbergi á hótelinu og þó það verði fullbókað hjá okkur er gestafjöldinn 14 manns,“ segir Egill, það komi sér vel á tímum þar sem samkomubann ríkir.

„Við eigum líka til málband, til að passa upp á tveggja metra regluna,“ segir hann létt. Einnig bjóðum við upp á þrjá litla bústaði og einn stærri.

Tilboðið hljóðar upp á 6500 krónur nóttin fyrir 2 og best er að fólk hafi beint samband við okkur,“ segir Egill.

Herbergin eru með sérbaðherbergi og búin öllum þægindum, skrifborði, sjónvarpi og ókeypis Wi-Fi. Á veitingastað hótelsins er boðið upp á morgunmat og kvöldmat.

Hótel Stundarfriður var opnað í mars 2018 og naut strax vinsælda, bæði hjá innlendum og erlendum ferðamönnum. Síðasta haust föluðust stjórnendur vinsæls skemmtiþáttar í Bandaríkjunum eftir samstarfi.

„Þátturinn heitir The Price is Right og stjórnendur þáttarins í Los Angeles höfðu samband við okkur. Við slógum til og buðum gistingu á hótelinu í vinning í þættinum,“ segir Egill.

Nánar má kynna sé þjónustu hótelsins á stundarfridurehf.is. Til að nálgast tilboðið skal hafa samband í síma 856 2463 eða senda póst á info@stundarfridurehf.is.

