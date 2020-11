Um 25 börn deyja eða særast alvarlega dag hvern í stríðsátökum

Alls hafa 93,236 börn látið lífið eða orðið fyrir limlestingum í vopnuðum átökum á síðustu tíu árum. Það þýðir að dag hvern deyja eða særast alvarlega að meðaltali 25 börn, sem svarar til einnar bekkjardeildar í hefðbundum grunnskóla. Barnaheill – Save the Children skora á þjóðir heims að samþykka yfirlýsingu um að forðast notkun sprengivopna á þéttbýlum svæðum.

Mörg barnanna voru fórnarlömb loftárása, sprengjuárása, jarðsprengja og annarra sprengivopna sem notaðar eru á þéttbýlum svæðum. Rúmlega þriðjungur allra dauðsfalla barna á síðasta ári var af völdum sprengivopna og hlutfallið er enn hærra í löndum eins og Afganistan, Írak og Sýrlandi.

Þessar tölur eru fengnar úr nýrri skýrslu Barnaheilla – Save the Children sem nefnist: Killed and Maimed: A Generation of Violations Against Children in Conflict. Samkvæmt skýrslunni fjölgar börnum sem búa á átakasvæðum.

„Að baki þessum skelfilegu tölum eru óteljandi sögur af börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Mörg þeirra eru fórnarlömb einstaklinga sem brjóta alþjóðalög og reglur með þegjandi samþykki ríkisstjórna. Samt hafa nokkrar þjóðir tekið meðvitaða ákvörðun um að halda áfram að selja stríðsaðilum vopn, jafnvel þótt ljóst sé að þau eru notuð gegn börnum. Þetta getur ekki gengið,“ segir Inger Ashing framkvæmdastjóri Save the Children.

Í skýrslunni segir að jafnvel á tímum kórónuveirunnar þegar áherslan ætti að vera á baráttuna gegn farsóttinni haldi stríðsaðilar áfram að drepa og limlesta börn. Frá því Sameinuðu þjóðirnar kölluðu eftir alþjóðlegu vopnahléi í júlí hafi 177 börn verið drepin eða limlest í Jemen, tugir barna verið drepin eða alvarlega særð í Afganistan, ofbeldisverkum fjölgi í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og börn í Mjanmar séu tíð fórnarlömb átaka.

Í morgun vöktu Save the Children athygli á því að í Afganistan hefðu á árunum 2005 til 2019 rúmlega 26 þúsund börn látið lífið eða orðið fyrir limlestingu í átökum – eða að meðaltali fimm börn á hverjum degi síðustu fjórtán árin.