Trwa śledzenie infekcji na wschodzie kraju

Po tym jak na wschodzie kraju pojawiło się nowe zakażenie koronawirusem, podjęto decyzję o wstrzymaniu lekcji w szkołach Egilsstaðaskóli i Fellaskóli, które znajdują się w Egilsstaðir. Stało się tak w związku z tym, że nadal trwa śledzenie infekcji i osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym. Rögnvaldur Ólafsson, zastępca szefa policji z obrony cywilnej powiedział, że najprawdopodobniej jeszcze dziś zostanie wyjaśnione czy mamy do czynienia z infekcją grupową.

Wstrzymanie zajęć było podjęte jako środek bezpieczeństwa, gdyż nie było jasne ile osób będzie musiało zostać poddanych kwarantannie z powodu wykrytej infekcji.

Podczas konferencji Rögnvaldur powiedział, że „śledzenie zakażenia idzie dobrze. Jednak jeszcze jest za wcześnie na to aby powiedzieć czy mamy do czynienia z infekcją grupową. Najprawdopodobniej zostanie to wyjaśnione jeszcze dzisiaj.”

We wczorajszym komunikacie policyjnym stwierdzono, że osoba zakażona przebywa w izolacji i ma łagodne objawy. Jak wynika z oficjalnych danych, jest to pierwsza aktywna infekcja, która wykryto na wschodzie kraju od 9 listopada.