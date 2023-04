Złapany z dużą ilością narkotyków

W Niemczech, 25 lutego policja zatrzymała 39-letniego Islandczyka, który był w posiadaniu prawie 8 kg płynnej amfetaminy.

W komunikacie policji śledczej z Bad Bentheim podano, że mężczyzna jechał z Holandii do Niemiec i został zatrzymany na granicy do rutynowej kontroli.

Gdy funkcjonariusze Straży Granicznej zapytali go, czy przewozi jakieś nielegalne towary lub substancje, odmówił odpowiedzi. Stwierdzono, że mężczyzna wyglądał na wyjątkowo „zestresowanego i niepewnego”, dlatego przedstawiciele urzędu celnego postanowili przeszukać samochód.

W trakcie przeszukania, we wnęce na nogi, znaleziono dwie podejrzane butelki. Były one po środkach czyszczących, ale podejrzewano, że zawierały płynną amfetaminę. Podejrzenie to okazało się zasadne, w sumie butelki ważyły ​​ponad osiem kilogramów.

Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia postawiony przed sądem. Obecnie przebywa w areszcie.

Poinformowano, że śledztwo w tej sprawie prowadzi wydział dochodzeniowy Służby Celnej w Essen, i że znajduje się ono obecnie na końcowym etapie.

W rozmowie z Vísir Sveinn H. Guðmarsson, przedstawiciel medialny MSZ, potwierdził zatrzymanie Islandczyka. Jednak w związku z prowadzonym śledztwem nie mógł podać dalszych informacji.