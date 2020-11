Rośnie liczba bezrobotnych. Co piąty Polak jest bez pracy.

Ogólna stopa bezrobocia w październiku wyniosła 9,9 proc i wzrosła o prawie jeden punkt procentowy od września.

Dyrekcja Pracy przewiduje, że w listopadzie bezrobocie wzrośnie jeszcze bardziej w związku z trudną sytuacją na rynku pracy.

W październikowym raporcie Urzędu Pracy stwierdzono, że na koniec miesiąca z zasiłku bezrobotnych korzystało 20 252 osób, a 4 759 osób było zarejestrowanych w urzędzie ze względu na zmniejszony etat zatrudnienia. Wtedy w urzędzie zarejestrowanych było łącznie 25 011 osób.

Całkowita stopa bezrobocia i obniżona stopa zatrudnienia wyniosła w październiku 11,1%.

Bezrobocie jest obecnie najwyższe w regionie Suðurnes, gdzie wynosi ono 20,1 procent.

Pod koniec października w urzędzie pracy zarejestrowanych było 8204 obcokrajowców. Oznacza to, że wśród cudzoziemców mieszkających i pracujących w kraju bezrobocie jest na poziomie około 22%. Poza osobami, które korzystają z zasiłku dla bezrobotnych i poszukują pracy, 1409 jest zarejestrowanych w urzędzie ze względu na zmniejszony etat.

Większość cudzoziemców zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, bez obniżonej stopy zatrudnienia pochodziła z Polski i liczba ta wynosiła 4 063. Stanowi to około 50% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Później kolejno są Litwini, Łotysze i Rumuni i przedstawiciele innych narodów.

Według informacji z Urzędu Statystycznego, 1 stycznia w Islandii było 20 477 osób z Polski, co stanowi 37% wszystkich imigrantów. Oznacza to, że obecnie z powodu kryzysu COVID-19, prawie 20 proc., czyli jedna piąta Polaków to obecnie osoby bezrobotne.