Centrum miasta z deptakami do 1 maja

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Planowania i Transportu Miasta Reykjavik zaproponowano aby ulice w centrum miasta, które w lecie są zamykane i zmieniane na ​​deptaki, pozostały nimi do 1 maja 2021 r.

Propozycja ta trafi teraz do Rady Miejskiej. Ulice o których jest mowa to Laugavegur między Frakkastígur i Klapparstígur, Vatnsstígur między Laugavegur a ulicą Hverfisgata, oraz Bankastræti między Ingólfsstræti i Lækjargata. Od kilku lat w lecie są one zamknięte dla ruchu samochodowego, a w oświadczeniu z propozycją stwierdzono, że zamiana ich na deptaki przyniosła sukces i w okolicy rozwinęło się wiele ciekawych inicjatyw.

Vísir/Vilhelm

Przedstawiciele Partii Sojusz/ Samfylkingin, Partii Reform/ Viðreisn i Partii Piratów/ Píratar w Radzie Planowania i Transportu zgodzili się na przedłużenie zamknięcia ulic. Dwie przedstawicielki Partii Niepodległości, Hildur Björnsdóttir i Katrín Atladóttir, były za przedstawionym pomysłem, ale ich partyjny kolega Ólafur Kr. Guðmundsson, głosował przeciwko wnioskowi.

Z wniosku bardzo niezadowolona była Vigdís Hauksdóttir, z Partii Centrum, która twierdzi, że burmistrz i większość Rady Miasta podejmuje „jednostronną decyzję o zamknięciu Laugavegur przez cały rok” zaledwie 21 dni przed ponownym otwarciem ulic dla ruchu samochodowego.

Decyzja została podjęta „jak błyskawica z jasnego nieba”, a „Laugavegur może zostać zamknięte bez konsultacji z mieszkańcami i właścicielami lokali”.

„To lodowate pozdrowienia od większości rady na początku tej jesieni, nie tylko dla właścicieli lokali, ale także dla wszystkich Islandczyków. Burmistrz i większość rady nie są właścicielami Laugavegur i jej otoczenia” komentowała Vigdís.

Natomiast badania opinii publicznej wykazały, że mieszkańcy miasta są generalnie zadowoleni z utworzonych deptaków w centrum miasta. Wielu właścicieli lokali na Laugavegur również wyraziło zadowolenie z nowej propozycji.