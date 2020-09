Linda Ben gefur út sína fyrstu uppskriftabók

View this post on Instagram

Gratíneraður þorskur í bragðmikilli rjómasósu með fullt af grænmeti inn í ofn à innan við 10 mín . Einfaldleikinn er í fyrirrúmi og það tekur gott sem enga stund að smella þessum rétti saman sem er eldaður í einu fati sem er mín allra uppáhalds eldunaraðferð. Allt uppvask og bras er í lágmarki en bragðið vantar sko ekki! . Það tók mig 10 mín að setja þennan rétt saman og ganga frá í eldhúsinu, svo tók það 20 mín að elda réttinn inn í ofni, sem sagt 30 mín í heildina. Akkúrat rétturinn sem manni vantar þegar maður hefur í nógu að snúast en vill samt ekki fórna hollum og bragðgóðum kvöldmat . #samstarf @arna_mjolkurvorur