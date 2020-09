Er Borat að snúa aftur?

Sacha Baron Cohen sást víðs vegar í Los Angeles í síðasta mánuði í gervi sinnar dáðustu persónu Borat og náðist m.a. myndband af honum undir stýri í gervi hans. Blaðamenn kvikmyndavefsíðunnar Collider segjast hafa mjög góðar heimildir fyrir því að ný kvikmynd um kasakann sé nú þegar tilbúin og hafi vel valdir aðilar í Hollywood séð afraksturinn. Þetta kemur í kjölfar þess að Cohen tók yfir viðtal við fyrrum borgarstjóra New York Rudy Giuliani í júlí sl. Einnig mætti hann á samkomu hægri öfgamanna í Washington-fylki og fékk viðstadda til að syngja söngva sem innihéldu kynþáttaníð. Nú er talið að þær uppákomur hafi tengst myndinni, en upprunalega héldu fjölmiðlar að Cohen væri að taka upp nýja þáttaröð af Who is America?

Cohen og talsmenn hans hafa ekki svarað neinum fyrirspurnum fjölmiðla varðandi verkefnið, en talið er að einhver streymisveitanna standi að myndinni. Samkvæmt heimildum Collider er söguþráður myndarinnar á þann veg að Borat sé orðinn það frægur eftir útgáfu Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, að hann þurfi að dulbúast til að fá það sem hann vill út úr viðmælendum sínum.

Kvikmyndin um Borat kom út árið 2006 og naut fádæma vinsælda. Í kjölfarið gerði Cohen kvikmyndir á borð við Bruno og The Dictator, sem náðu ekki sömu hæðum. Nýverið reyndi hann fyrir sér í dramahlutverki í þáttröðinni The Spy, við ágætar undirtektir.

Cohen í hlutverki sínu í The Trial of the Chicago 7.

Miðað við þá staði og viðburði sem Cohen hefur birst á verður að teljast líklegt að myndin eigi að koma út fyrir bandarísku forsetakosningarnar. Áður en að því kemur mun Cohen bregða fyrir í nýjustu kvikmynd Aarons Sorkins, The Trial of the Chicago 7. Netflix mun frumsýna hana 11. október nk.