Kórónaveiran gæti sett strik í reikninginn hjá enska landsliðinu fyrir EM 2020 en æfingaleikur sem liðið átti að spila gegn Ítalíu í lok mánaðarins gæti nú verið aflýst.



Leikmönnum enska landsliðsins hefur verið tjáð að leikurinn sé í hættu og starfsmenn Wembley-leikvangarins hafa fengið þau skilaboð að mögulega þurfa þau ekki að vinna þennan dag.



Enska knattspyrnusambandið er að bíða eftir viðbrögðum frá yfirvöldum en meiri líkur en minna eru að leiknum verði aflýst.





Gareth Southgate's plans hit by coronavirus with Italy friendly at Wembley under threat | @MattHughesDM https://t.co/M8BXVssJKX