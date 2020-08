Mandaty za brak maseczek i łamanie zasady 2 metrów

Dzięki nowej dyrektywie prokuratora, która weszła w życie w piątek, policja ma prawo nakładać kary za różne naruszenia dotyczące zasady dwóch metrów i zasady noszenia maseczek. Pełną listę z informacją za co policja może ukarać mandatem i w jakiej wysokości, można znaleźć poniżej.

Urząd prokuratora podaje też, że podkreśla, iż policja ocenia każdy przypadek indywidualnie i ustala wysokość grzywny na podstawie wagi przestępstwa - „jest jasne, że naruszenia przepisów mogą być bardzo różne, w tym także poważne” - mówił prokurator.

W tym kontekście wspomina się o możliwych naruszeniach przepisów dotyczących izolacji osób zakażonych. Naruszenia mogą podlegać prawu karnemu, a dokładniej art. 175. Artykuł mówi o tym, że każdemu, kto narusza ochronę przed chorobami zakaźnymi lub łamie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, grozi do trzech lat więzienia.

Jednak w art. 175 jest także mowa o tym, że „karą może być także kara pozbawienia wolności do 6 lat w przypadku chorób, na które rząd podjął specjalne środki, aby zatrzymać ich rozprzestrzenianie się lub uniemożliwić ich dotarcie do kraju” i do tego odwołuje się prokurator generalny.

Dyrektywa podaje następujący przykład:

„Oskarżony naraża dowolną grupę ludzi na zakażenie lub zaraża grupę osób COVID-19. W poważniejszym przypadku naraża lub zaraża osoby szczególnie wrażliwe na choroby podstawowe.” W przypadku zaistnienia takiej sytuacji policja powinna niezwłocznie poinformować o sprawie prokuratora i prokuratora rejonowego.

Jednocześnie urząd prokuratora zwraca się do szefów policji z prośbą o przesłanie do prokuratury wszelkich informacji o domniemanym przekroczeniu obowiązujących ograniczeń dotyczących odległości i noszenia maseczek. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć wgląd i spójność usług szefa policji.

Grzywny określone przez Prokuratora Generalnego są następujące:

Naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia nr. 759/2020 w sprawie kwarantanny, izolacji i pobierania próbek na granicy islandzkiej z powodu COVID-19:

Naruszenie obowiązku kwarantanny ust. 1 i 3, artykuł 3

Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 50 000 do 250 000 isk.

Naruszenie obowiązków osób poddawanych kwarantannie, art. 5.

Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 50 000 do 250 000 isk.

Naruszenie przepisów dotyczących izolacji, ust. 1 i 2. Artykuł 9

Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 150 000 do 500 000 isk.

Kara grzywny dotyczy tylko pierwszego wykroczenia.

Naruszenie obowiązujących zasad Ministra Zdrowia nr. 792/2020 w sprawie ograniczenia spotkań z powodu epidemii:

Naruszenie zasad dotyczących ograniczenia liczby, Artykuł 3.

Grzywna dla osoby, która uczestniczy w spotkaniu 50 000 isk.

Grzywna od przedstawiciela / organizatora odpowiedzialnego za spotkanie od 250 000 do 500 000 isk.

Kara dotyczy tylko pierwszego wykroczenia danej osoby czy organizatora.

Naruszenie obowiązku utrzymania 2 metrów pomiędzy osobami nie mieszkającymi razem, ust. 1, art. 4.

Grzywna nałożona na przedstawiciela / organizatora danego działania / spotkania jest ustalana na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.

Kara dotyczy tylko pierwszego wykroczenia.

Naruszenie zasad stosowania masek na twarz, ust. 2, art. 4.

Grzywna nałożona na osobę, przedstawiciela działalności, który złamie przepis, określana jest na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.

Grzywna dla osoby, która nie nosi maski na twarzy w wyznaczonych miejscach, jest określana na podstawie wagi naruszenia od 10 000 do 100 000 isk.

Naruszenie zasad dotyczących zamykania miejsc spotkań i miejsc pracy ze względu na szczególne ryzyko infekcji, ust.1, art. 7

Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.