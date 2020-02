Lamdi hnéskelina aftur í lið | Myndband

Jane O'Toole, fyrirliði St Mirren, dó ekki ráðalaus þegar hnéskelin á hægri fæti hennar fór úr lið í leik gegn Inverness í skoska kvennaboltanum á dögunum.



O'Toole tók málin í sínar hendur og lamdi hnéskelina einfaldlega aftur í lið. Greinilega mikið hörkutól.



Atvikið má sjá hér fyrir neðan.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap?



St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.



Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5