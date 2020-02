Fimm mörk í tveimur leikjum hjá Jota

Eftir þrjá leiki í röð án sigurs í ensku úrvalsdeildinni vann Wolves Norwich City, 3-0, í dag.



Diego Jota skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik og í þeim seinni skoraði Raúl Jiménez þriðja mark Úlfanna.



Jota skoraði þrennu í 4-0 sigri Wolves á Espanyol í Evrópudeildinni á fimmtudaginn og hefur því gert fimm mörk í síðustu tveimur leikjum.



Wolves er í 8. sæti deildarinnar með 39 stig. Liðið hefur haldið hreinu í þremur leikjum í röð í efstu deild í fyrsta sinn síðan 1981.

