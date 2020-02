Karl-Heinz Rummenigge, framkvæmdarstjóri Bayern Munchen, segir frá skemmtilegum sögnum af Pep Guardiola í viðtali tímarit Bæjara.



Guardiola vann Bundesliguna í þrígang er hann var hjá félaginu 2013 til 2016 og Rummenigge segir frá skemmtilegum pælingum hvað varðar markvörðinn Manuel Neuer.



„Manuel fann upp á þeirri list að vera fótboltamaður sem markvörður og hefur hann gjörbylt þessari stöðu,“ sagði Rummenigge við 51, blað þeirra Bæjara.





