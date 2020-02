Los Angeles Lakers var í eldlínunni í NBA-körfuboltanum í nótt er þeir unnu sterkan heimasigur gegn San Antonio Spurs, 129-102.



Þetta var þriðji leikur Lakers eftir fráfall Kobe Bryant og annar sigurinn en þeir töpuðu fyrsta leiknum eftir að Kobe féll frá.



LeBron James lék á alls oddi. Hann skoraði 36 stig, gaf níu stoðsendingar og tók sjö fráköst en Kyle Kuzma og Anthony Davis gerðu 18 stig hvor.





