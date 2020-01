Messi skoraði tvö í bikarsigri Barcelona

Barcelona er komið í átta liða úrslit spænsku bikarkeppninnar eftir öruggan 5-0 sigur á Leganes á heimavelli í kvöld.



Leganes er í 19. sæti spænsku deildarinnar og þeir áttu ekki mikla möguleika á Nou Camp í kvöld.



Antoine Griezmann skoraði fyrsta markið strax á fjórðu mínútu og Clement Lenglet tvöfaldaði forystuna á 28. mínútu.



Lionel Messi bætti við þriðja markinu eftir klukkutíma leik en Arthur skoraði fjórða markið tólf mínútum fyrir leikslok.



Veisluni var ekki lokið því Messi bætti við öðru marki sínu og fimmta marki Barcelona á 89. mínútu. Lokatölur 5-0.





- This is Messi's 500th win with FC Barcelona in all competitions. #BarçaLeganés #FCbarcelona