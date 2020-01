Hin geðþekki knattspyrnustjóri, Claudio Ranieri, er nú þjálfari Sampdoria á Ítalíu og það er óhætt að segja að hann var ekki sáttur með sína menn um helgina.



Sampdoria-menn fengu skell gegn Lazio er þeir heimsóttu höfuðborgina og töpuðu 5-1.



Ranieri var brjálaður eftir leikinn og gekk lengra en flestir áttu von á.



„Ég set salt, olíu og pipar á þá í kvöld og borða þá lifandi,“ sagði Ranieri við Sky Sports Italia eftir leikinn.



„Það var ekki bara að við unnum ekki fyrsta og annan boltann heldur unnum við heldur ekki þann þriðja og fjórða.“





