Helmingur fær of lítið af hrósum frá makanum

Aðeins 47 prósent kvenna og 45 prósent karla eru ánægð með hrósin frá makanum, aðrir sögðust fá of mikið eða of lítið af hrósum eða jafnvel engin hrós.

50 prósent karla og 47 prósent kvenna segjast ekki fá nógu mikið hrós frá maka sínum. Þetta eru niðurstöður síðustu könnunar Makamála. 32 prósent kvenna svöruðu að þær fengju ekki nóg af hrósum og 15 prósent sögðust aldrei fá hrós frá maka sínum. Svipaðar niðurstöður komu frá körlunum en 32 prósent þeirra sögðust ekki fá nóg af hrósum og 18 prósent sögðust aldrei fá hrós frá maka.



Niðurstöðurnar gefa til kynna að helmingur einstaklinga í samböndum væru til í að fá fleiri hrós frá makanum. Aðeins fimm prósent karla og sex prósent kvenna sögðust fá of mikið af hrósum, samkvæmt þessum niðurstöðum eru því fáir að ganga of langt með því að hrósa of mikið.



Hrós er eitthvað sem okkur flestum finnst gott að fá. Þegar okkur er hrósað, upplifum við oftast jákvæðar tilfinningar. Hrós getur virkað hvetjandi á okkur og aukið sjálfstraust. Að finna að maður sé metinn að verðleikum í ástarsambandi með annarri manneskju getur því mikilvægt fyrir sjálfsmyndina. Ása Ninna ræddi hrós í Brennslunni á föstudag og gaf góð ráð um það hvernig sé hægt að hrósa makanum. Innslagið má heyra í spilaranum hér að neðan.

Klippa: Aðeins helmingur fær nógu mikið af hrósum

Það getur verið mismunandi hvað einstaklingar þurfa mikið af hrósum og því gæti verið gott fyrir pör að ræða þessa hluti, það er ólíklegt að eitthvað breytist ef fólk segir ekki upphátt frá óánægju sinni með skort á hrósum.

Niðurstöður*

Færð þú hrós frá makanum þínum?

Konur svara:

Já of mikið 6 %

Já nógu mikið 47 %

Nei ekki nóg 32 %

Nei aldrei 15 %

Karlar svara:

Já of mikið 5 %

Já nógu mikið 45 %

Nei ekki nóg 32 %

Nei aldrei 18 %

*Tekið skal fram að niðurstöður byggjast eingöngu á svörum lesenda Vísis og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. Kannanir Makamála eru ætlaðar til skemmtunar og til að vekja umræðu og athygli á ýmsum málefnum.