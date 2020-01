Paris Saint-Germain er nokkuð þægilega komið áfram í franska bikarnum eftir 2-0 sigur á Pau í kvöld.



Pau leikur í C-deildinni í franska boltanum og eru ansi mörg sæti sem skilja liðin að í deildarkeppninni.



Kylian Mbappe og Angel Di Maria voru geymdir á varamannabekk PSG og Neymar fékk algjörlega frí sem og Thiago Silva.









It's a victory for the Parisians to advance at the @coupedefrance #PFCPSG@PauFootballClub - @PSG_inside

@LParedss 25'

@Pablosarabia92 53'



#AllezParis pic.twitter.com/FUw0eIXaLH