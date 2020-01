Fernandes vill á Old Trafford

Bruno Fernandes, miðjumaður Sporting, vill ganga í raðir Manchester United en Sky Sports greinir frá.



Fernandes hefur verið orðaður við Manchester-liðið undanfarna daga og er talið að félögin séu ekki langt frá samningum.



Frederico Verandas og Hugo Viana, forseti og yfirmaður knattspyrnumála hjá Sporting, eru taldir hafa verið í Manchester í síðustu viku.



Sky Sports greinir frá því að Marcus Rojo gæti farið til portúgalska liðsins sem hluti af samningunum.





