Tottenham staðfesti í morgun að miðjumaðurinn Gedson Fernandes hefur verið lánaður til félagins næstu átján mánuðina.



Gedson er lánaður til félagsins frá Benfica. Lánssamningurinn er átján mánuðir en Tottenham á svo forkaupsrétt á leikmanninum.



Leikmaðurinn er sá fyrsti sem Jose Mourinho nær í eftir komuna til Tottenham.





