Dómurunum sagt að nota Varsjána á hliðarlínunni

Dómararnir í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu hafa nú fengið þau fyrirmæli að þeir eigi að nota skjáina á hliðarlínunni þegar koma upp ákveðin atvik sem þarf að skoða betur í Varsjánni.



Þetta á við þegar um möguleg rauð spjöld eru að ræða en dómararnir eiga þá að meta það sjálfir með hjálp myndbandanna hvort leikmaður eigi að fá rautt spjald eða ekki.



Eina skiptið sem dómarar hafa notað skjá á hliðarlínunni til að meta hvort um rautt spjald var að ræða var þegar Michael Oliver breytti gulu spjaldi Luka Milivojevic í rautt í bikarleik Crystal Palace og Derby County.





